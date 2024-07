Stiri pe aceeasi tema

- Israelul doreste sa loveasca Hezbollah, dar nu sa antreneze Orientul Mijlociu intr-un razboi total, au declarat luni doi oficiali israelieni, in timp ce Libanul se pregatea de represalii dupa atacul cu racheta care a ucis 12 copii si adolescenti in Inaltimile Golan ocupate de Israel.

- Avertismentul ministrului israelian de Externe vine dupa ce un tir cu racheta a lovit un teren de fotbal de pe platoul Golan și a ucis cel puțin 12 persoane O racheta lansata de milițiile libaneze proiraniene Hezbollah a lovit sambata Majdal Shams, un oraș druz situat pe Inalțimile Golan. Racheta a…

- Ministrul israelian de externe Israel Katz a declarat ca Israelul se apropie de un razboi total cu Hezbollah si Liban dupa un tir cu racheta asupra unui teren de fotbal de pe platoul Golan soldat cu moartea a cel putin zece persoane, relateaza Axios. „Atacul Hezbollah a incalcat toate liniile rosii…

- Un atac cu racheta asupra unui teren de fotbal situat in regiunea Inaltimilor Golan ocupate de Israel a ucis sambata 11 persoane, inclusiv copii, au declarat autoritatile israeliene, care au dat vina pe Hezbollah si au promis sa dea o replica gruparii libaneze sustinute de Iran, relateaza Reuters. Washingtonul,…

- Dupa mai mult de noua luni de razboi cu Hamas in Fașia Gaza, Israelul pare acum mai aproape ca niciodata de un al doilea razboi, chiar mai mare, cu Hezbollah la granița sa de nord. In iunie, Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca planurile pentru un atac in sudul Libanului au fost aprobate.…

- Armata israeliana a anuntat joi alerte pentru atacuri cu rachete si incursiuni aeriene peste tot in nordul Israelului pana la platoul Golan ocupat, a doua zi dupa o serie de tiruri ale Hezbollah si eliminarea unui comandant al miscarii libaneze de catre Israel, relateaza AFP citand armata israeliana,…

- Iranul va declanșa un razboi menit „distrugerii” Israelului daca premierul Benjamin Netanyahu va decide o operațiune militara in Liban, a amenințat vineri seara misiunea diplomatica iraniana la ONU.„In cazul in care (armata israeliana - n.r.) se lanseaza intr-o agresiune militara la scara larga (in…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a declarat ca in curand se va lua o decizie cu privire la un razboi total cu Hezbollah, dupa ce generalii israelieni au anunțat marți seara ca au semnat planurile pentru o ofensiva in Liban. Katz anunța inca un razboi total…