Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat marti ca va aborda in saptamanile urmatoare strategia de securitate nationala mult asteptata pentru a face fata ambitiilor Chinei de mare putere.

Secretarul de stat Antony Blinken a declarat marți ca nu a vazut semne ca discuțiile dintre Ucraina și Rusia „inainteaza intr-un mod eficient", deoarece SUA nu au vazut „semne de seriozitate reala" din partea Rusiei.

Washingtonul nu cauta sa schimbe regimul de la Moscova, da asigurari duminica secretarul de Stat american Antony Blinken, care considera ca aceasta problema este "de resortul rusilor", incercand astfel sa clarifice declaratii facute sambata, in Polonia, de catre presedintele american Joe Biden, relateaza…

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat marti cu ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba despre nevoile de securitate ale Ucrainei in conflictul cu Rusia, conform unui anunt al Departamentului de Stat citat de Reuters.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a angajat duminica sa sprijine Republica Moldova in gestionarea valului de refugiati care sosesc in aceasta tara ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza EFE.

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate castiga razboiul cu Rusia, anunța news.ro.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat sambata sprijinul aliantei pentru Ucraina, pe fondul indiciilor ca Rusia planuieste o invazie, informeaza dpa.

Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite nu au observat pana in prezent nicio retragere a trupelor rusesti masate aproape de frontiera cu Ucraina si ca, dimpotriva, Moscova isi deplaseaza unitati esentiale mai aproape in zona, transmite Reuters, potrivit Agerpres.