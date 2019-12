SUA dau ajutor militar ţărilor baltice în valoare de 175 de milioane de dolari Ajutorul general, in valoare de 125 de milioane de dolari, a fost suplimentat pentru prima oara cu o linie de buget de 50 de milioane de dolari destinata consolidarii capacitatilor aeriene ale celor trei foste republici sovietice - un punct slab, considera experti, in apararea acestora, a precizat luni ministerul.



Obiectivul global al ajutorului militar acordat de Washington Tallinnului, Rigai si Vilniusului este consolidarea ”disuasiunii si apararii tarilor baltice, inclusiv in domeniul spatial si in special al apararii aeriene”, a precizat intr-un comunicat ministrul eston al Apararii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

