SUA dă sancțiuni pentru alți 8 oligarhi ruși - Și purtătorul de cuvânt al lui Putin este inclus pe LISTA neagră Rusii de pe lista anunțata de Casa Alba sunt vizați de sancțiuni dupa ce il susțin in continuare pe Vladimir Putin dupa invazia sangeroasa in Ucraina.„Aceste persoane si familiile lor vor fi eliminate din sistemul financiar american, bunurile lor din SUA vor fi inghetate si proprietatile lor vor fi blocate”, anunța Casa Alba, potrivit CNN .Printre cei sanctionati este si Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Statele Unite au anunțat ca impun restrictii de viza pentru 19 oligarhi si pentru 47 de membri ai familiilor lor si asociatilor.LISTA rușilor blocați total de SUA:Nikolai Tokarev… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

