Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia condusa de SUA impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic a anuntat luni ca una din patrulele sale a fost atacata de forte aliate guvernului de la Damasc in nord-estul Siriei, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Coalitia si Fortele Democratice Siriene (FDS), dominate de kurzi, 'efectuau…

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Material de opinie de Iulia Antonie, Deloitte Central Europe Privacy Leader, și Silvia Axinescu, Senior Managing Associate la Reff & Asociații|Deloitte Legal Hotararea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), prin care a declarat nul acordul care permitea transferul de date cu caracter personal…

- Administrația Trump a propus o noua regula care i-ar permite sa refuze cererile de azil ale imigranților care sunt considerați un pericol pentru sanatatea publica, anunța NBC News.Decizia, care urmeaza sa fie publicata în scurt timp, ar permite Departamentului pentru Securitate Interna…

- Scopul principal al calatoriei este de a ajunge la un acord intre parțile afgane implicate cu privire la urmatoarele etape practice pentru inceperea treptata a negocierilor inter-afgane, potrivit Departamentului de Stat. Reprezentantul special al SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a deplasat…

- CHIȘINAU, 5 iun - Sputnik. Purtatorul de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a comentat declarațiile facute de adjunctul secretarului de stat american David Schenker, potrivit caruia Rusia ar trebui „sa paraseasca Orientul Mijlociu” pentru ca acolo joaca un ”rol distructiv”, indemnandu-l…

- Administrația Trump a lansat marți o investigație formala privind taxele impuse serviciilor digitale în multe țari din lume, inclusiv Uniunea Europeana, Indonezia și Turcia, India și Regatul Unit, potrivit AFP. "Președintele Trump este îngrijorat de faptul ca mulți dintre partenerii…

- Al-Jubouri, cunoscut si ca Hajji Taysir, adjunct al liderului organizatiei jihadiste, a fost ucis intr-un raid aerian in zona Deir al-Zour din estul Siriei, conform rapoartelor cu informatii certe ale CTS. Al-Jubouri a fost urmarit in interiorul si in afara teritoriului irakian, detinea mai…