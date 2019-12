Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, duminca, un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Redam textul, publicat pe site-ul Guvernului: “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni…

- Google a postat duminica un doodle special dedicat Zilei Nationale a Romaniei, cu mesajul "Ziua Marii Uniri 2019". Pe imaginea de start sta scris numele motorului de cautare, iar in medalion flutura drapelul Romaniei. Filmul de 2,22 de minute, postat de Google, incepe cu un mesaj dedicat acestei zile:…

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, duminica, un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei.“Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului", a transmis premierul, in…

- Realitatea PLUS vine cu o emisiune noua cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, care va aduce pe micile ecrane personalitați mari din zonele de divertisment, cultura, religie, business și nu numai. Surorile Alexandra și Ana Maria Pacuraru vor fi cele care vor modera emisiunea-maraton de pe Realitatea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat vineri la Berlin, a avertizat in legatura cu Rusia, care isi invadeaza vecini ' si 'ii omoara pe opozantii politici', dar si cu China, acuzata ca ofera o 'noua viziune a autoritarismului', transmite AFP. 'Natiunile libere si occidentale…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a transmis, sambata, cu ocazia Zilei Nationale a Constructorului, un mesaj in care subliniaza importanta muncii acestora si adreseaza multumiri pentru eforturile depuse pentru dezvoltarea tarii, anunța AGERPRES.Citește și: Olguța…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai, Valentin Ștefan și Maria Alexandra, au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului președinte al PSD. Potrivit comunicatului de presa al Departamentului de Stat, prin aceasta acțiune SUA continua…