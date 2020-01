Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs la 81 de kilometri vest de localitatea Adak din statul american Alaska, la o adancime de 10 kilometri, a informat joi Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.



In urma seismului nu exista pericol de tsunami, a indicat Centrul National de Avertizare pentru Tsunami din Palmer, Alaska.



Cutremurul principal a fost urmat de peste treizeci de replici, cu magnitudini intre 2,1 si 3,9, produse in urmatoarele doua ore in Insulele Aleutine, conform Centrului de Seismologie din Alaska de la Universitatea Alaska-Fairbanks.

