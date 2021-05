Curtea Suprema a Statelor Unite a acceptat luni sa examineze din nou dreptul femeilor la avort, ceea ce, avand in vedere solida sa majoritate conservatoare, lasa sa se intrevada un reviriment istoric in favoarea celor care se opun intreruperilor de sarcina, transmite AFP.



Curtea Suprema, in care trei din cei noua judecatori au fost numiti de fostul presedinte Donald Trump, va examina peste cateva luni o lege in vigoare in statul Mississippi care interzice majoritatea avorturilor incepand din a 15-a saptamana de sarcina.



'Alarmele suna puternic in fata acestei amenintari',…