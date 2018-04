Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a respins luni un apel inaintat de fostul guvernator democrat al statului Illinois, Rod Blagojevich, care a incercat sa vanda locul de senator al lui Barack Obama, lasat liber de acesta dupa accederea la Casa Alba in 2008, transmite AFP. Rod Blagojevich, in varsta de 61 de ani,…

- Procurorii DNA au cerut pedepse dure cu executarea pentru fosta judecatoare Gabriela Birsan cat si pentru ceilalti magistrati de la Curtea Suprema, impotriva carora le-au fost aduse mai multe acuzatii de coruptie, in conditiile in care completul de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Fostul șef de stat din Brazilia se confrunta cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare. Potrivit deciziei luate de Curtea Suprema a țarii, Luiz Inacio Lula da Silva va fi intemnițat in timp ce va face recurs la condamnarea pentru corupție.

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Avocatii…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la o tentativa de suicid (prin aruncare de la inalțime), pe Calea Aradului, Caminul Facultații de Agronomie, Timișoara. La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, o autoscara mecanica, o autosanitara SMURD, 3 ofițeri și 10 subofițeri.…