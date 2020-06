Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a validat joi programul „Dreamers”, de protectie a tinerilor imigranti ilegali aflați pe teritoriul Statelor Unite. Decizia justiției americane este o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program inceput de Barack Obama. Trump a calificat decizia…

- Curtea Suprema a catalogat drept "capricioasa" si "arbitrara" hotararea administratiei republicane a lui Trump de a pune capat programului adoptat de catre presedintele democrat Barack Obama. Prin acest program, imigrantii in varsta de pana la 30 de ani care au intrat in mod clandestin, pe cand erau…

- Curtea Suprema a Statelor Unite i-a aplicat o lovitura președintelui american Donald Trump în confruntarea acestuia cu statul California privind orașele „sanctuar” care protejeaza imigranții de deportare, relateaza Reuters.Judecatorii au declinat sa analizeze cazul, lasând…

- O instanta de apel din SUA a decis joi impotriva unei incercari a administratiei Trump de a taia acordarea a milioane de dolari asa-numitelor jurisdictii “sanctuar” ce limiteaza cooperarea cu agentiile federale ce aplica politica in domeniul imigratiei, transmite vineri Reuters, titrat de Agerpres.…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a dat joi o sentinta care faciliteaza deportarea imigrantilor care comit infractiuni, transmite Reuters. Agentia apreciaza ca este o victorie a administratiei conduse de presedintele Donald Trump. Verdictul a fost dat de cei noua judecatori cu o majoritate…

- Parlamentul suedez a adoptat joi un proiect de lege ce acorda temporar guvernului puteri sporite in lupta impotriva epidemiei de COVID-19, care a facut deja peste 1.000 de victime in aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Legea, ce va fi in vigoare intre 18 aprilie si sfarsitul lunii…

- Parlamentul suedez a adoptat joi un proiect de lege ce acorda temporar guvernului puteri sporite in lupta impotriva epidemiei de COVID-19, care a facut deja peste 1.000 de victime in aceasta tara, informeaza AFP. Legea, ce va fi in vigoare intre 18 aprilie si sfarsitul lunii iunie, acorda coalitiei…