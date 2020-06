Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat joi decizii ”oribile” si ”orientate politic” ale Curtii Supreme a Statelor Unite, care i-a aplicat doua lovituri in in cateva zile in dosare diferite, relateaza AFP. Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul a…

- Curtea Suprema a SUA a validat joi programul de protectie a tinerilor imigranti ilegali ''Dreamers'', o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program si care a calificat decizia instantei supreme ca fiind inca una din seria de verdicte ''oribile''…

- ”De cand ma știu, Donald Trump este primul presedinte care nu incearca sa ii uneasca pe americani, care nici macar nu se face ca incearca”, a spus James Mathis, fostul secretar al apararii, intr-un text publicat online de revista The Atlantic și citat de BBC.Articolul lui Mathis, din 3 iunie, a avut…

- ​Fostul secretar de stat american si candidatul democratilor la alegerile pezidentiale din 2016, Hillary Clinton, a declarat marti ca îl sustine pe fostul vicepresedinte Joe Biden în cursa pentru Casa Alba de anul acesta. „Avem nevoie de un lider precum Joe Biden”, a spus Clinton,…

- Fostul președintele al Statelor Unite, Barack Obama, și-a anunțat susținerea pentru fostul sau vicepreședinte, Joe Biden, in alegerile prezidențiale care vor avea loc in 2020. Biden, care a devenit nominalizatul prezumtiv al democraților dupa ieșirea din cursa a senatorului Bernie Sanders, se va confrunta…