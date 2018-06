Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a validat marti decretul privind imigratia adoptat de Donald Trump, care interzice intrarea in SUA a cetatenilor din mai multe tari musulmane, oferind o victorie definitiva presedintelui american la sfarsitul unui lungi batalii judiciare privind

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti hotararea Curtii Supreme de a valida decretul sau privind imigratia, decizie pe care a numit-o 'o victorie fantastica' pentru poporul american dupa 'luni de isterie' din partea mass-media si a democratilor, relateaza AFP si Reuters.…

- Washington, 26 iun /Agerpres/ - Curtea Suprema a Statelor Unite a validat marti decretul privind imigratia adoptat de Donald Trump, care interzice intrarea in SUA a cetatenilor din mai multe tari musulmane, oferind o victorie definitiva presedintelui american la sfarsitul unui lungi batalii judiciare…

- Donald Trump a facut acest anunt jurnalistilor inainte de a pleca la summitul G7 din Canada. Muhammad Ali a refuzat sa se inroleze in armata in 1967, in timpul razboiului din Vietnam, invocand motive religioase si refuzul de a se lupta cu oameni care nu i-au facut personal nimic. In consecinta,…

- Soarta companiei ZTE pare sa fie destul de clara, aceasta anuntand saptamana trecuta incetarea operatiunilor majore, ceea ce inseamna ca nu mai produce noi dispozitive. Se pare insa ca exista o mica speranta pentru continuarea existentei, intrucat presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a comunicat…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP. Majoritari cu cinci voturi din…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP.