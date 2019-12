Stiri pe aceeasi tema

- "Cresterea de 150- a furturilor de criptomonede si a fraudelor reflecta modul in care infractorii se adapteaza pentru a obtine castiguri tot mai mari", a declarat Dave Jevans, director general al CipherTrace. Acesta a adaugat ca infractorii urmaresc banii, iar banii sunt chiar aici, gata sa fie luati.…

- ​Pe platforma Alibaba s-au vândut produse de un miliard de dolari în 68 de secunde și de 23 miliarde dolari în primele ore, a 11-a ediție a sarbatorii chineze de shopping Singles Day putând depași 32 de miliarde dolari pentru întreaga perioada de 24 de ore. Singles Day…

- Cel mai mare retailer online chinez, Alibaba Group Holding Ltd, se asteapta sa depaseasca recordul de vanzari de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, chiar daca economia tarii incetineste, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Ziua Celibatarilor…

- Cinci producatori si distribuitori de medicamente ofera 22 de miliarde de dolari in numerar, precum si medicamente si servicii evaluate la 28 de miliarde de dolari pentru inchiderea investigatiilor in care industria farmaceutica este acuzata ca a provocat criza opioidelor in Statele Unite, au declarat…

- ​Gigantul chinez de comerț online Alibaba, un rival internațional al americanilor de la Amazon, cumpara o alta platforma e-commerce din China, pentru apoximativ 2 miliarde de dolari, conform unui anunț publicat vineri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Vanzarile de roboti ar urma sa inregistreze un salt de 39% in 2022 comparativ cu 2018, in conditiile in care anul trecut investitiile globale in roboti au atins o valoare record de 16,5 miliarde dolari, potrivit unui raport elaborat de World Robotics, transmite agerpres.ro.

- Jack Ma este cel mai bogat om din China, cu o avere estimata la 39 de miliarde de dolari. Ma l-a numit succesor pe actualul director general al Alibaba, Daniel Zhang, in varsta de 47 de ani. El este in aceasta functie din 2015 si este cunoscut ca arhitectul "Zilei Celibatarilor", cea mai importanta…