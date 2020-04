SUA critică justiția pakistaneză în cazul asasinării jurnalistului Daniel Pearl Departamentul de Stat al SUA a criticat joi decizia justitiei din Pakistan care a anulat pedeapsa cu moartea pronuntata în 2002 împotriva extremistului britanic Omar Sheikh, condamnat pentru rapirea si asasinarea ziaristului american Daniel Pearl, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.



&"Comutarea sentintei pentru asasinarea lui Daniel Pearl este un afront adus victimelor terorismului din întreaga lume&", a declarat responsabila de dosarul Asia de Sud din cadrul Departamentului de Stat de la Washington, Alice Wells.



Oficialul diplomatic a salutat însa…

Sursa articol: hotnews.ro

