Statele Unite critica din nou corupția din Romania in primul raport al Departamentului de Stat asupra drepturilor omului publicat de administrația Biden. Potrivit Radio Romania Actualitați, secretarul de stat Antony Blinken a spus la conferința de presa dedicata raportului ca Departamentul sau ia foarte in serios promisiunea președintelui de a readuce problema drepturilor omului in centrul politicii externe americane.Antony Blinken a acuzat, intre altele, genocidul guvernului chinez impotriva uigurilor din Xingjan, atacurile impotriva societații civile și opoziției politice in Rusia, Uganda și…