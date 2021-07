Stiri pe aceeasi tema

- Este o traditie in Statele Unite ca fiecare nou sef de stat american sa-l primeasca, in cadrul unei receptii la Casa Alba, pe predecesorul sau pentru instalarea portretului oficial la palatul prezidential. Dupa preluarea mandatului sau, Donald Trump i-a refuzat aceasta onoare lui Barack Obama. Acest…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a convenit marti cu Uniunea Europeana o suspendare timp de cinci ani a taxelor vamale instituite reciproc in disputa privind subventiile acordate companiilor Boeing si Airbus, in schimbul unui sprijin mai consistent al europenilor pentru SUA in fata Chinei, cooperarea dintre…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- Presedintele Iranului a declarat saptamana trecuta ca Statele Unite sunt gata sa ridice sanctiunile comerciale, dar un inalt oficial iranian l-a contrazis, iar diplomatii europeni au spus ca au mai ramas de rezolvat probleme dificile. La Viena au loc negocieri indirecte intre Statele Unite si Iran,…

- CHIȘINAU, 6 mai – Sputnik. Locuitorii Germaniei au apreciat negativ influența Statelor Unite asupra democrației mondiale. Despre aceasta vorbesc rezultatele unui sondaj publicat de revista Spiegel, informeaza RIA Novosti. Potrivit studiului, mulți dintre germani au o atitudine critica fața…

- Fondul Monetar International a avertizat marti in legatura cu un posibil razboi comercial la nivel mondial daca nu se ajunge la un acord fiscal cu reguli globale privind impozitul pe profitul marilor companii multinationale. Potrivit EFE, acesta a fost avertismentul directorului general al FMI, Kristalina…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis sa-și amâne planul de creștere majora a numarului de refugiați admiși în Statele Unite și va menține plafonul istoric scazut de 15.000 de persoane, a declarat vineri un înalt oficial guvernamental, potrivit AFP.Joe Biden spusese anterior ca…

- ”In calitate de cel mai mare importator din lume si al doilea cel mai mare exportator de produse manufacturate, Statele Unite au avut un deficit comercial de la inceputul anilor 1970. Cresterea tensiunilor comerciale – in special cu China – si pandemia COVID-19, care au perturbat fluxurile comerciale,…