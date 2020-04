Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- Nimeni nu va putea parasi orasele Bulgariei fara un motiv intemeiat, incepand de sambata, iar persoanele cu varste de peste 60 de ani vor avea acces in magazine alimentare si farmacii numai intre orele 08:30 si 10:30, masuri luate de autoritatile de la Sofia pentru a preveni raspandirea coronavirusului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru functia de premier, acesta fiind singura propunere formulata in cadrul consultarilor prin telefon cu partidele. USR si Pro Romania anunta insa ca au propus alti premieri. “I-am spus clar presedintelui Iohannis astazi…

- Sorin Roșca Stanescu Tulpina e mai puternica decat premierul. Chiar inainte de a avea certitudinea ca a intrat pe teritoriul Romaniei. Pentru acest stat, dar și pentru Klaus Iohannis, care se intampla sa-l reprezinte, desigur, in mod constituțional, epidemia de coronavirus schimba in mod decisiv datele…

- Circa 1400 de angajati din totalul de 1500 ai companiei de reparatii si revizii locomotive SCRL au declansat un protest la nivel national, pentru ca nu au un nou contract de mentenanta cu CFR Calatori si au de recuperat drepturi banesti de 12 milioane lei. Cei care asigura intreținerea trenurilor, angajații…

- Șapte copii și 3 adulți au fost raniți intr-un grav accident de circulație care a avut loc joi dimineața pe drumul spre Poiana Brașov unde un microbuz școlar s-a ciocnit frontal cu un autoturism. Din accident au rezultat zece persoane ranite, dintre care 7 copii. Cei zece au fost transportați cu mai…