Azile și domni generoși

1. Au apărut bancurile despre azile. Poate l-ați auzit și pe ăsta. Eu sper că nu. Un maniac a presărat otravă pe o mare sumă de bani și a donat-o unui azil. N-a murit niciun bătrân. Au mierlit-o cinci deputați, doi senatori și un ministru. 2. Vin vremuri grele. Cine o mai finanțează acum pe […]