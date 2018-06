SUA: Copiii migranţilor vor putea fi deţinuţi împreună cu părinţii lor Copiii migrantilor arestati dupa trecerea ilegala a frontierei vor putea fi detinuti impreuna cu parintii lor, a decis guvernul american intr-un document dat publicitatii vineri, informeaza Reuters. Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are obligatia sa elibereze copiii migrantilor clandestini dupa o perioada de detentie de 20 de zile. Avocatii Departamentului Justitiei au declarat totusi - vineri in fata unei instante juridice din California - ca aceasta dispozitie este inaplicabila si ca copiii trebuie detinuti tot atata timp cat vor dura procedurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din California a ordonat marți autoritaților de frontiera din SUA sa reuneasca familii separate la granița intr-un termen de 30 de zile, scrie AP. Daca copiii sunt mai mici de 5 ani, aceștia trebuie sa fie reunificați in termen de 14 zile de la emiterea ordinului judecatoresc, a decis un…

- Presedintele "a mentionat ca fiica sa, Ivanka, l-a indemnat sa puna capat (acestei practici) iar el a spus ca recunoaste ca asta trebuie sa se opreasca, ca imaginile sunt dureroase si ca se afla in cautarea unei solutii legislative", a declarat Carlos Curbelo - citat de televiziunea CNN - reprezentantul…

- Zece copii din aceeasi familie, cu varste cuprinse intre patru luni si 12 ani, au fost salvati de politie din conditiile sordide in care traiau intr o locuinta din California, unde erau torturati de propriii parinti prin metode care includeau simularea inecului si oparirea cu apa clocotita, relateaza…

- Zece copii cu varste intre 4 luni și 12 ani, au fost luați de autoritați dintr-o casa din Fairfield, California, dupa ce oamenii legii au descoperit ca aceștia au fost torturați, arși, batuți și chiar impușcați cu un pistol cu bile, de propriii parinți, scrie Washington Post. Toate aceste fapte ingrozitoare…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Cel putin 150 de migranti centramericani au sosit la Tijuana, in Mexic, la frontiera cu SUA, fiind decisi sa ceara azil Washingtonului, informeaza luni AFP si Reuters. Mai multe sute de migranti originari din America Centrala s-au adunat duminica la frontiera dintre Mexic si SUA dupa ce…

- Atunci cand este vorba de copii, parintii parca nu prea se mai gandesc in prezent la fericire. Se gandesc mai mult la succes. Este mereu vorba despre comparatii. Compara copiii, abilitatile, cunostintele, se gandesc la etapele parcurse, la absolvire, la diplome si trofee. Atunci cand aleg gradinita…

- Focuri de arma au putut fi auzite langa sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters. La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Angajati YouTube au anuntat prezenta unui tragator activ. Un angajat a scris…