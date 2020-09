Stiri pe aceeasi tema

- Herman Cain, un fost om de afaceri si candidat la nominalizarea Partidului Republican pentru presedintia Statelor Unite, a murit luna trecuta din cauza COVID-19 insa website-ul barbatului si contul sau de Twitter continua sa publice continut. Duminica dimineata pe contul de Twitter al lui Cain a aparut…

- Herman Cain (foto, centru) a fost diagnosticat cu coronavirus pe 29 iunie, la noua zile dupa ce a participat la un miting al lui Donald Trump tinut in Oklahoma si unde, ca de obicei, nu a purtat masca, in ciuda numarului mare de participanti. Chiar inainte de a anunța public diagnosticul, pe 2 iulie,…

- Regis Philbin, cunoscutul prezentator al emisiunii „Vrei sa fii milionar?” din Statele Unite ale Americii a murit, vineri, la varsta de 88 de ani, informeaza People.Cunoscutul om de televiziune, care avea probleme cu inima, a incetat din viața in Connecticut, din cauza unui atac de cord. „Familia și…

- Doua persoane care faceau parte din echipa de organizare a mitingului presedintelui Donald Trump de la Tulsa, Oklahoma, au fost confirmate pozitiv pentru Covid-19, a anuntat echipa presedintelui, citata de CNN.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii 'sforari ai Cooperativelor'…

- O statuie a fostului președinte american Theodore Roosevelt va fi inlaturata din centrul Manhattanului, in urma unor opinii ale acestuia criticate ca fiind colonialiste și rasiste, relateaza Agenția France-Presse și BBC, citate de Hotnews.Statuia din bronz a celui de-al 26-lea președinte american se…

- Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul de depistare pentru Covid-19 pentru ca asta provoaca cresterea numarului de cazuri descoperite in Statele Unite, tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, informeaza AFP.Citește și: Rareș Bogdan:…

- Fara sa explice daca vorbeste serios, presedintele american a afirmat in fata sustinatorilor sai reuniti la Tulsa, in Oklahoma, ca testarea este "o arma cu doua taisuri". "Iata partea proasta: cand exista acest volum de testari, gasim mai multi oameni, descoperim mai multe cazuri", a continuat el la…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.