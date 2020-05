SUA: Contul Casei Albe a difuzat mesajul lui Trump, semnalat de Twitter

Contul oficial al Casei Albe de pe Twitter @WhiteHouse a difuzat vineri mesajul lui Donald Trump despre tulburarile de la Minneapolis, care fusese semnalat de Twitter ca facand o "apologie a violentei", potrivit France Presse.

The President did not glorify violence. He clearly condemned [email protected] and Twitter's biased, bad-faith "fact-checkers" have made it clear: Twitter is a publisher, not a platform. https://t.co/lTm3Pxxaqg