Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a schimbat luni statutul a patru media de stat chineze, acuzate ca ar fi "organe de propaganda" ale Beijingului si ale caror birouri in SUA vor fi considerate "misiuni diplomatice straine", potrivit AFP."De acum inainte, ele vor trebui sa notifice Departamentului de Stat…

- La scurt timp, Panchen Lama a fost arestat de autoritati si nu a mai fost vazut de atunci, ceea ce face din el cel mai tanar detinut politic din lume, potrivit asociatiilor pentru apararea drepturilor omului. SUA au cerut din nou regimului comunist chinez eliberarea tanarului tibetan disparut in 1995…

- Oamenii de știința au inceput deja testele care vor determina daca virusul poate fi detectat de catre caini. Este știut faptul ca infectiile schimba mirosul corpului iar mirosul fin al cainilor ajuta la depistarea bolii. Daca studiu se va dovedi un succes, cateii ar putea deveni cei mai eficienti…

- Liderii comisiilor de politica externa din Congresul Statelor Unite au trimis vineri scrisori in peste 50 de tari, cerand sustinere pentru participarea Taiwanului la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in contextul eforturilor de combatere a coronavirusului, transmite Reuters. Taiwanul nu este stat…

- Televiziunea publica din China a calificat luni drept "demente si inexacte" ultimele afirmatii ale secretarului de stat american Mike Pompeo cu privire la originea pandemiei de COVID-19, in sensul ca "exista un numar semnificativ de dovezi" ca noul tip de coronavirus aflat la originea acestei boli ar…

- Guvernul de la Madrid considera ca in Spania epidemia de COVID-19 se afla in ''marjele de control'' si ca sistemul sanitar al acestei tari are capacitatea de a reactiona in fata ''oricarei reizbucniri'' a imbolnavirilor, potrivit ministrului spaniol al sanatatii, Salvador Illa, relateaza luni agentia…

- Guvernul chinez a decis sa cenzureze publicarea studiilor referitoare la originile noului coronavirus. Conform unui ordin guvernamental, toate rapoartele stiintifice legate de Covid-19 vor fi verificate înainte de publicare, iar studiile referitoare la originea virusului vor fi supuse unei revizuiri…

- Guvernul chinez a decis sa cenzureze publicarea studiilor referitoare la originile noului coronavirus. Conform unui ordin guvernamental, toate rapoartele stiintifice legate de Covid-19 vor fi verificate inainte de publicare, iar studiile referitoare la originea virusului vor fi supuse unei revizuiri…