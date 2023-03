Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Washington este "profund preocupata" de arestarea jurnalistului american Evan Gershkovich in Rusia, a declarat joi seara secretarul de Stat Antony Blinken, denuntand tentativele Kremlinului de "intimidare" si "reprimare", conform Mediafax."Administratia SUA este profund preocupata…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au anunțat joi, 30 martie, arestarea pentru activitați de spionaj a corespondentului ziarului american ”Wall Street Journal”, Evan Gershkovich. ”FSB a dejucat activitatea ilegala, in beneficiul Washingtonului, a corespondentului la Moscova al jurnalului american mai…

- Jurnalistul cotidianului american Wall Street Journal arestat in Rusia pentru „spionaj” a fost „prins asupra faptului”, a afirmat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza AFP. „Ceea ce facea colaboratorul publicatiei americane Wall Street Journal la Ekaterinburg nu avea…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat marti, 21 martie, un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia…

- Administratia presedintelui american Joe Biden va oferi Republicii Moldova 300 de milioane de dolari ca asistenta in sectorul energetic si va impartasi informatii cu aceasta tara pe care Rusia incearca sa o destabilizeze, a anuntat vineri Casa Alba, transmit agentiile Reuters si AFP.

- Presedintia Statelor Unite a anuntat Rusia in avans despre vizita prepedintelui Joseph Biden in capitala Ucrainei, Kiev, afirma un oficial american de rang inalt citat de agentia The Associated Press. Cu putin timp inaintea plecarii presedintelui Biden de la Washington, Casa Alba a informat Rusia…