- 'Ieri (joi, n.red.), aviatia franceza a bombardat mai multe ascunzatori si tuneluri ale Daesh (acronimul arab al SI, n.red.), caruia nu-i vom lasa niciun ragaz', a transmis ministrul pe Twitter. 'Levantul a fost teatrul a numeroase repozitionari recente. Pozitia Frantei, in ce o priveste, este constanta,…

- Purtatorul de cuvant al organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) a fost ucis duminica intr-un nou raid efectuat in nordul Siriei, a afirmat un responsabil al fortelor kurde dupa anuntarea de catre Washington a uciderii liderului organizatiei ultraradicale, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza AFP. Abu…

- La patru ani dupa aceste atacuri care au fost cele mai sangeroase din valul de atentate jihadiste din Franta, magistratii si-au anuntat luni intentia de a incheia procesul de informare judiciara, deschizand o perioada de o luna pentru observatiile partilor si pentru cererile parchetului national…

- 'Combatantii jihadisti, am spus ca sunt 10.000 care se afla astazi in inchisori, carora trebuie neaparat sa le asiguram securitatea. Din acest motiv ma voi deplasa (...) in Irak in scurt timp pentru a vorbi cu toti actorii implicati, inclusiv kurzii, despre realitatea situatiei de securitate si despre…

- Doi importanti jihadisti din Statul Islamic (SI) - cunoscuti sub numele de "Beatles" si detinuti de fortele kurde in Siria - au fost plasati sub controlul armatei ameriane, din cauza ofensivei turce, a anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump, relateaza AFP.

- Senatul SUA ameninta Turcia cu suspendarea din NATO daca invadeaza nord-estul Siriei. ''Vom introduce sanctiuni bipartizane impotriva Turciei daca ea va invada Siria si vom solicita suspendarea tarii din NATO daca ea va ataca fortele kurde care au ajutat SUA in distrugerea Califatului Statului Islamic'',…

- Guvernul Angelei Merkel a prelungit miercuri - cu un an - participarea Germaniei la coalitia imotriva gruparii Statul Islamic (SI) in Irak si Siria, insa va pune capat - in sase luni - misiunilor aeriene germane, relateaza AFP potrivit news.roGermania urmeaza sa-si continue pana in toamna…

- Mutarea vine in condițiile in care SUA impune tot mai multe sancțiuni Iranului și nu manifesta incredere ca Teheranul va reveni in limitele acordului nuclear.Ministrul francez de Externe Jean-Yves le Drian a spus ca discutiile referitoare la liniile de credit, care ar fi garantate prin…