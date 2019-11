Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca starea sa de sanatate este foarte buna, dupa ce a finalizat prima faza a controlului medical anual, informeaza Mediafax.Liderul de la Casa Alba a precizat ca prima faza a controlului a fost efectuata sâmbata la Centrul Medical Militar Walter…

- Un judecator federal a dispus vineri Departamentului de Stat al SUA sa faca publice anumite "prezentari si rezumate" ale convorbirii de la 25 iulie intre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean, care se afla in centrul unei investigatii a Congresului pentru punerea sub acuzare a liderului…

- Liderii democrați din Camera Reprezentanților de la Washington au prezentat marți un proiect de rezoluție care stabilește structura formala a anchetei ce îl vizeaza pe președintele SUA, Donald Trump, care ar putea conduce la demiterea liderului de la Casa Alba, relateaza BBC News și Reuters. Proiectul…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a intensificat luni atacurile impotriva congresmanului care conduce ancheta pentru destituirea sa, sugerand ca Adam Schiff, membru al Camerei Reprezentantilor, sa fie arestat pentru ''tradare'', relateaza Reuters, potrivit Agerpres.''Adam Schiff, membru al…

- Trump a spus ca a vorbit cu Pompeo despre o astfel de posibilitate, dar ca secretarul de stat a preferat sa vada pe cineva nou in respectiva functie. Liderul de la Casa Alba afirmase marti ca i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala John Bolton sa demisioneze, invocand puternice diferende…

- Donald Trump ar putea bloca un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari destinat Ucrainei. Banii destinați luptei cu separatiștii ar putea fi direcționați spre alte destinații. Doi oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington au declarat pentru Reuters ca ”Presedintele…