Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul conflictului din Ucraina, Guvernul Romaniei a adoptat o ordonanta de urgenta OUG 16/2022 prin care inlatura toate obligatiile de transparenta decizionala pe care trebuie sa le respecte atunci cand adopta un act normativ. Astfel, din acest moment, Executivul va putea adopta acte normative fara…

- Legea, care mai trebuie avizata de guvernatorul conservator al acestui stat sudic, sancționeaza intreruperea de sarcina inca din momentul fertilizarii, un obiectiv pentru care organizațiile anti-avort au luptat timp de zeci de ani, scrie New York Times . Legislativul din Oklahoma a aprobat joi un proiect…

- Avortul devine ilegal in Statele Unite, conform unei decizii luate de Curtea Suprema. Magistrații de la Curtea Suprema au votat pentru a anula hotararea denumita „Roe versus Wade”, hotarare care a legalizat avortul in SUA, acum o jumatate de secol. Analiștii americani descriu decizia Curții Supreme…

- Curtea Suprema a Statelor Unite se pregateste sa anuleze decizia istorica din 1973 prin care ea a recunoscut dreptul la avort, a relatat luni seara publicatia Politico, sprijinindu-se pe o scurgere inedita de documente. Intr-un articol care trimite o unda de soc la Washington, publicatia de stiri sustine…

- In cazul in care Curtea Suprema a Statelor Unite voteaza pentru a anula Roe v. Wade, care a legalizat avortul la nivel național, statele conservatoare vor fi mai increzatoare ca legile anti-avort vor fi menținute, in timp ce statele liberale vor simți mai multa presiune pentru a proteja și extinde drepturile…

- A 65-a zi a razboiului din Ucraina nu a fost marcata de modificari semnificative ale situației din teren. In schimb, declarațiile devin tot mai taioase, de amblele parți. Armele cu raza lunga de actiune vor fi cruciale in urmatoarea faza, in timp ce la Londra și Berlin revin temerile legate de escaladarea…

- Deși specialiștii preconizeaza o criza alimentara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a declarat miercuri ca Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens.Romania se numara printre statele europene care au capacitatea, tara noastra…

- Generalul-locotenent (r) Ben Hodges, fostul comandant al fortelor terestre americane dislocate in Europa, prezice ca urmatoarele 10 zile vor fi cruciale pentru soarta razboiului din Ucraina, rusii fiind in criza de timp, munitie si forta de lovire. La randul lui, generalul roman Alexandru Grumaz este…