- Presedintele american Donald Trump a catalogat, marti, drept "revolta" refuzul unor guvernatori din Partidul Democrat de a permite, in contextul epidemiei, reluarea activitatilor economice in statele pe care le conduc, anunța MEDIAFAX.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a semnalat…

- Guvernul a adoptat, luni, Ordonanta de urgenta pentru decontarea unor cheltuieli in domeniul sanitar, care prevede cinci masuri care vor fi decontate din fonduri europene. Astfel, pentru achizitia de echipamente medicale si de protectie medicala vor fi decontate cheltuieli de pana la 350 de milioane…

- Executivul a aprobat Hotararea de Guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta. Proiectul de act normativ a fost publicat in transparenta decizionala in data de 23 martie 2020, iar propunerile specialistilor din domeniul medical si ale pacientilor…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate aproape 300 de noi cazuri de imbolnavire, astfel ca s-a ajuns astfel la 2.245 de pacienți infectați cu noul coronavirus, din care 36 sunt in stare grava la Terapie Intensiva, iar numarul deceselor a ajuns la 69. Dupa cum s-a anunțat aseara, Romania a trecut…

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, considera ca limitarea prefecturilor in a oferi informații legate de numarul persoanelor infectate cu coronavirus și de starea lor de sanatate arata de fapt ”incercarea acestui guvern de a-și masca neputința in a gestiona aceasta criza medicala, sociala…

- Ziarul Unirea Ce masuri vor fi luate de autoritați in SCENARIUL 3 al crizei Coronavirusului COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a facut publica Planul care se va aplica dupa ce se va trece de numarul 100 al celor confirmați cu coronavirus COVID-19. In Romania pana in acest moment sunt 97 de cazuri…

- Dan Barna afirma ca domenii precum precum transporturile, turismul, retailul, alimentația publica, industria sunt cele care simt deja primele efecte ale crizei provocate de epidemia de coronavirus. Pentru a putea iesi din criza cu cat mai putine pagube, liderul USR propune o serie de masuri…