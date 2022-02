SUA confirmă: Rusia pregătește o invazie masivă în Ucraina. Kievul ar cădea în câteva zile Serviciile de informații din SUA estimeaza ca Rusia iși intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga in Ucraina și ca are deja 70% din forța necesara pentru o astfel de operațiune, potrivit oficialilor americani. Moscova a masat deja 110.000 de soldați la granițele Ucrainei și ar putea dispune de capacitați suficiente pentru a lansa […] The post SUA confirma: Rusia pregatește o invazie masiva in Ucraina. Kievul ar cadea in cateva zile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

