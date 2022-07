SUA confirmă primele două cazuri de variola maimuţei la copii In SUA au fost depistate primele doua cazuri pediatrice de variola maimutei. Un pacient este un copil mic din California, iar celalalt este un copil care nu este rezident din SUA, insa tranzita zona Washington DC. Centrele pentru Controlul Bolilor din SUA (CDC) au declarat ca ambii copii „se simt bine”. Copiii sub 8 ani sunt expusi unui risc ridicat de variola severa a maimutei, a precizat agentia. Peste 2.500 de cazuri de virus au fost inregistrate in toata tara. Virusul provoaca de obicei eruptii cutanate asemanatoare cosurilor, care pot provoca mancarime si sunt dureroase. Acestea pot sa sa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

