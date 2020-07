Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va investi sume mai mari de bani in lansari de rachete, sateliti de comunicatii si explorarea spatiului, pentru a-si consolida succesele din sectorul spatial, ramase adeseori necunoscute, si pentru a tine pasul cu ambitiile Statelor Unite si Chinei, a anuntat comisarul sau Thierry…

- Agentia de presa Reuters prezinta joi un proiect de ordin executiv al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care ar afecta juridic retelele sociale si serviciile de cautare online. Sunt vizate Twitter, Facebook si Google, care in prezent sunt exonerate prin lege de raspundere pentru continutul…

- Investițiile chineze în Statele Unite au scazut la 5 miliarde de dolari în 2019, în ușor declin fața de anul anterior, ajungând la cel mai scazut nivel de la criza financiara din urma cu mai bine de 10 ani, potrivit unei analize a U.S.-China Investment Project, relateaza Reuters.Analiza…

- Germania pune la indoiala acuzatii ale Statelor Unite potrivit carora un laborator chinez s-ar afla la originea pandemiei noului coronavirus si apreciaza ca aceste acuzatii sunt o incercare de deturnare a atentiei de la esecul Washingtonului de a controla epidemia, dezvaluie in editia de vineri Der…

- Reporter: Criza Covid-19 poate sa accelereze avansul Chinei in fata Statelor Unite și sa conduca la o forma de paritate strategica intre cele doua țari? Mathieu Duchatel: China percepe criza ca pe un moment de slabiciune americana și incearca sa profite de aceasta oportunitate pentru a convinge comunitatea…

- Conform Reuters, citata de Agerpres, directorul regional al OMS pentru Pacificul de vest, Takeshi Kasai, a subliniat ca nicio concluzie nu poate fi trasa in acest moment. Chiar si asa, acelasi oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii precizeaza ca dovezile disponibile sugereaza o origine animala…

- SUA – numarul deceselor trece de 40.000 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cel mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara. In SUA la 38 de zile de la primul deces inregistrat…

- Presedintele Donald Trump a anuntat suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus. "Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe perioada realizarii unui studiu care va examina rolul OMS in gestionarea profund…