- Presedintele Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care o acuza ca a gestionat gresit pandemia de coronavirus, a anuntat marti un senator american, relateaza...

- "Congresul a primit notificarea ca presedintele a retras oficial Statele Unite din OMS in plina pandemie", a scris pe Twitter, Robert Menendez, membru democrat al Comisiei pentru relatii externe din Senatul SUA. Stire in curs de actualizare. loading...

- Profesorul Alexandru Rafila spune ca retragerea finanțarii OMS de catre SUA ar putea afecta capacitatea organizației de a trimite misiuni in diverse țari, avand in vedere ca americanii au cea mai mare contribuție la bugetul OMS.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, vineri seara, ca Statele Unite vor incheia relatia cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, din cauza ineficientei OMS in gestionarea pandemiei, informeaza CNN, citat de Mediafax.

- Președintele Donald Trump a atacat din nou China, vineri, afirmand ca numarul de decese cauzate de coronavirus in aceasta țara a fost „mult mai mare” decat au spus autoritațile, in condițiile in care pandemia globala a ucis 150.000 de persoane. Beijingul, care a revizuit numarul victimelor sale, a negat…

- In opinia fostului ambasador al SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, relația dintre China și Organizația Mondiala a Sanatații este o „amenințare pentru suveranitatea Statelor Unite și ar trebui investigata”, potrivit unui articol Washington Examiner preluat de tribuna.us. „Statele Unite finanțeaza 22%…