SUA au condamnat duminica uciderea a 13 cetateni turci rapiti in nordul Irakului, despre care oficialitati turce afirma ca au fost executati de militanti din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK, organizatie considerata terorista de Turcia si de aliatii sai occidentali), transmit Reuters si AFP.



Executiile au avut loc in timpul unei operatiuni militare turce lansate pe 10 februarie impotriva PKK, potrivit Ministerului Apararii turc.



''SUA deplang moartea unor cetateni turci in regiunea Kurdistan din Irak'', a declarat Ned Price, purtator de cuvant al…