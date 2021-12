Stiri pe aceeasi tema

- Postul de presa pro-democrație din Hong Kong, Stand News, și-a inchis ușile miercuri, dupa ce poliția a percheziționat biroul sau, i-a inghețat bunurile și a arestat personalul superior pentru infracțiuni suspectate de „publicare sedițioasa”, in cea mai recenta represiune impotriva presei din oraș. …

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, aflat marți la Djakarta, a cerut Chinei sa inceteze «actele agresive» in Indo-Pacific. «Suntem ferm determinați sa garantam libertatea de navigație in Marea Chinei meridionale, unde actele agresive ale Beijingului amenința anual schimburi comerciale in valoare…

- Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a cerut Chinei sa puna capat actelor sale agresive in regiunea indo-pacifica. Declarația a fost facuta marți, la Jakarta, in cadrul primului turneu in Asia de Sud-Est al șefului diplomației americane.

- Comerțul Asia – Pacific este pus in pericol de China, afirma Statele Unite prin secretarul de stat Antony Blinken. Un comerț de trei miliarde USD este pus in pericol de politica agresiva a Chinei, avertizeaza secretarul de stat al Statelor Unite. Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a facut aceasta…

- Câtiva activisti tibetani au protestat, vineri, la sediul CIO, la Lausanne, împotriva Jocurilor Olimpice de iarna din 2022, de la Beijing, relateaza Reuters.Activistii au adus cu ei o imitatie de sicriu negru, cu cercurile olimpice pe el si cu anii 1894 (anul înfiintarii CIO) si…

- Actiunile "alarmante" ale Chinei nu sunt in concordanta cu retorica Beijingului despre promovarea pacii si a prosperitatii in regiune, a afirmat vineri ministrul australian al apararii, Peter Dutton, dupa ce o nava militara chineza a fost detectata in zona economica exclusiva a Australiei, transmite…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat in recentele sale vizite in Kenya, Nigeria și Senegal ca acordurile privind infrastructura intre unele state africane și China au facut ca țarile de pe acest continent sa piarda controlul asupra datoriilor. Analiștii susțin ca este luata in colimator…

- Generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore Intrunite ale Armatei SUA s-a aratat ingrijorat de progresul „uluitor” pe care China l-a inregistrat in domeniul armelor hipersonice. Oficialul american a considerat ca ultimele testari de rachete hipersonice ale Beijingului reprezinta un veritabil „moment…