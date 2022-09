Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba considera ca moartea unei femei iraniene in varsta de 22 de ani Mahsa Amini, dupa arestarea acesteia, este "de neiertat", a declarat vineri Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP.

O tanara din Iran care a intrat in coma in timp ce era retinuta de politia pentru moralitate din Teheran a murit. Mahsa Amini a fost transportata la spital, la o ora dupa ce fusese retinuta pentru ca ar fi incalcat codul vestimentar islamic.

Liderul Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, a fost ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan, intr-un atac cu un avion american fara pilot (drona), a anuntat in drect la televiziune presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.

Liderul Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, a fost ucis intr-un atac american cu drona dupa ce a reușit sa se ascunda ani de zile. Cea mai mare lovitura pentru gruparea terorista, de la uciderea fondatorului sau, Osama bin Laden, in 2011, a fost una minuțios planificata, scrie Reuters.

Presedintele american Joe Biden doreste sa „recalibreze" relatiile SUA cu Arabia Saudita, nu sa le rupa, si va discuta cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre drepturile omului si petrol, afirma principalul consilier politic si militar al Casei Albe, Jake Sullivan.

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care proteja dreptul la avort al femeilor, a anuntat Casa Alba.