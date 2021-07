SUA condamnă atacurile talibanilor împotriva foştilor translatori afgani (Departamentul de Stat) SUA condamna atacurile talibanilor impotriva fostilor translatori afgani si a altor afgani, precum si pentru distrugerea infrastructurii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, lansand un apel talibanilor sa impiedice fortele lor sa comita astfel de actiuni, relateaza Reuters. "Condamnam vehement atacurile tintite, distrugerea infrastructurii vitale, precum si alte atacuri impotriva populatiei din Afganistan", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Jalina Porter, intr-o conferinta de presa. In acelasi timp, Tadjikistanul s-a declarat pregatit vineri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

