Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a convocat o ședința de ultima ora in care a dat ordin sa fie pregatite forțele nucleare. Potrivit declarației lui, decizia a fost luata in urma sancțiunilor și dezaprobarii venite din partea UE, SUA și NATO la adresa Rusiei.

- Presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, il acuza pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski de "crima", prin faptul ca refuza sa negocieze cu Rusia, care a invadat Ucraina, relateaza AFP. Vladimir Putin si-a reiterat duminica propunerea unor negocieri…

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, i-ar fi transmis presedintelui rus Vladimir Putin disponibilitatea de a intermedia eventuale negocieri pentru oprirea confruntarilor militare intre Rusia si Ucraina, anunta Kremlinul.

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Federația Rusa nu va permite Ucrainei sa achiziționeze arme nucleare, a declarat președintele rus Vladimir Putin intr-un discurs televizat privind inceperea unei operațiuni militare speciale. Putin a remarcat ca forțele naționale radicale din aceasta țara „acum revendica și deținerea de arme nucleare”.…

- Pietele financiare rusesti au inregistrat o crestere semnificativa, marti, dupa publicarea informatiilpor conform carora Rusia a inceput sa retraga o parte din trupele desfasurate la granita cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz…

- Sunt foarte ingrijorat de situatia de pe teren, a declarat presedintele francez la Tourcoing, in nordul Frantei, in marja unei reuniuni a ministrilor de Interne din UE.Prioritatea pentru mine in problema ucraineana si dialogul cu Rusia este o dezescaladare si gasirea termenilor politici pentru o iesire…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus sa aiba o intalnire cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, pentru discutii despre normalizarea relatiilor bilaterale, a anuntat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.