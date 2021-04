Stiri pe aceeasi tema

- Peste 49,1 milioane de persoane din lumea intreaga au vizionat interviul socant realizat de jurnalista de televiziune Oprah Winfrey cu printul Harry si sotia lui, Meghan, difuzat la televiziune si pe platforme de streaming, au anuntat marti reprezentantii postului american CBS, citati de Reuters,…

- Populatia de fluturi Monarh care a migrat din Canada in Mexic pentru a hiberna in aceasta iarna a scazut cu 26% fata de anul anterior, au informat joi Comisia pentru ariile protejate din Mexic si World Wildlife Fund (WWF), potrivit Reuters. Milioane de fluturi Monarh migreaza in fiecare an catre Mexic,…

- Vaccinul dezvoltat cu o singura doza dezvoltat de Johnson & Johnson’s one-shot pare sigur și eficace, potrivit unor documente publicate miercuri de Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA (FDA), potrivit Reuters. Comisia de experți independenți ai agenției americane se va intruni vineri…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Abu Yaser Al-Issawi, unul dintre liderii retelei teroriste Stat Islamic (Daesh), a fost ucis in cursul unei operatiuni militare, a anuntat premierul Irakului, Mustafa Al-Kadhimi, potrivit Reuters . Anuntul la o saptamana dupa dublul atac terorist din Bagdad, in care cel puțin 32 de oameni au murit,…

- Restrictiile impuse de Statele Unite investitiilor americanilor in actiuni ale unor companii din China ar putea afecta obligatiuni in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari si ar putea provoca iesiri masive de fonduri din cauza vanzarilor fortate, potrivit unei note a JPMorgan adresata clientilor,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat sambata ca vaccinarea impotriva Covid-19 va incepe in urmatoarele saptamani in cea mai afectata tara din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters, citata de news.ro. Intr-o interventie televizata, el a spus: „Vaccinurile straine sunt necesare pana ce…