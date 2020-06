Stiri pe aceeasi tema

- Protestele violente au continuat in mai multe orașe americane, la sase zile de la decesul lui afro-americanului George Floyd, asfixiat in timp ce era arestat la Minneapolis. Restricții de circulație a locuitorilor au fost impuse in aproape 40 de orașe, dar oamenii le-au ignorat in mare masura, ceea…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene duminica in apropierea Casei Albe pentru a-i dispersa pe manifestantii care nu au respectat interdictia de circulatie pe timp de noapte decretata in capitala, dupa modelul altor mari orase din SUA unde mii de persoane protesteaza violent de mai multe zile impotriva…

- In Statele Unite au continuat protestele generate de uciderea de catre politie a unui barbat de culoare. In mai multe orase, unde initial manifestatiile au fost pasnice, s-au inregistrat si violente, iar oficialitatile ancheteaza daca printre demonstranti nu s-ar fi infiltrat membri ai unor grupari…

- Autoritatile din zeci de orase americane au impus interdictii de circulatie pe timp de noapte din cauza protestelor violente izbucnite ca reactie la moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politisti, informeaza Mediafax.Potrivit postului CNN, 25 de orase din 16 state americane…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sâmbata ca va „mobiliza în totalitate” Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent în istoria de 164 de ani a acestei forte.„Situatia din Minneapolis nu…

- Un tanar de 22 de ani aflat la volanul unui Opel a acrosat o masina parcata regulamentar, iar autoturismul condus de șoferul imprudent a scapat de sub control fiind proiectat direct intr-un magazin alimentar. In urma impactului teribil magazinul a fost distrus iar soferul a fost grav ranit fiind transportat…

- In schimb, pe fondul noilor restrictii emise de Departamentul de Securitate Interna (DHS) privind accesul pe teritoriul SUA, incepand cu data de 14 martie 2020 Air France va ajusta programul curselor catre aceasta destinatie. Astfel, pe data de 13 martie zborurile dinspre si catre SUA se vor desfasura…