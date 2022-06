Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite joi in cursul unui atac armat intr-un cimitir din Wisconsin, in nordul Statelor Unite, unde avea loc inmormantarea unui barbat ucis de politie la sfarsitul lui mai, au anuntat fortele de ordine si un post local de televiziune, scrie AFP. Fii la curent cu cele…

- Un atac armat la o ferma terapeutica din Tarile de Jos s-a soldat cu doi morti si doi raniti grav, iar presupusul autor al faptelor, prezentat ca dezechilibrat, a fost arestat, au anuntat vineri politia si mass-media locale, informeaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Doi barbati din Ivesti au fost arestati pentru 30 zile, sub acuzatia de incaierare in forma agravanta, in urma conflictului armat de la Ivesti, judetul Galati. Sapte persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare grava la Spitalul Judetean Galati.

- Un accident rutier s-a produs, joi dupa-masa, pe raza localitații clujene Fundatura. Doua autoturisme au fost implicate in coliziune. Șoferul unui autoturism, pe fondul altor preocupari in timpul condusului, a patruns pe contrasens și astfel a intrat in coliziune cu un autovehicul condus regulamentar.…

- Marți dimineața, aproximativ 13 persoane au avut de suferit in urma unui atac care a avut loc intr-o stație de metrou din New York. Atacatorii ar fi dat focul in tren, scriu martorii care se aflau in metrou. Cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare au aparut primele imagini video cu ceea ce…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…

- O tornada a lovit sambata statul Iowa, in centrul Statelor Unite. Oficialii americani au informat ca cel putin sase persoane - patru adulti si doi copii - și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite grav in urma vartejului care a maturat zona, informeaza CNN.Cei doi copii care au murit aveau sub…