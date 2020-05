Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de jurnaliști de la CNN a fost arestata de poliție in timpul unei transmisii live de la scena protestelor din Minneapolis, dupa ce și-au declarat clar identitatea polițiștilor, informeaza site-ul CNN. Camera de filmare a CNN a fost luata in custodia poliția și a continuat sa inregistreze in timp…

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a mobilizat joi garzile nationale, in fata revoltelor care au izbucnit in Minneapolis, principalul oras din stat, dupa decesul unui barbat de culoare aflat in custodia politiei, informeaza dpa. George Floyd, in varsta de 46 de ani, a decedat luni dupa ce un…

- Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a mobilizat joi garzile nationale, in fata revoltelor care au izbucnit in Minneapolis, principalul oras din stat, dupa decesul unui barbat de culoare aflat in custodia politiei, informeaza dpa, potrivit Agerpres. George Floyd, in varsta de 46 de ani, a decedat…

- Politia a intervenit cu gaze lacrimogene, in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre si au pulverizat graffiti, iar mai multe magazine au fost jefuite. Proteste au fost, de asemenea, la Chicago, Illinois, Los Angeles, California si Memphis, Tennessee. Guvernatorul din Minnesota,…

- Protestatarii s-au confruntat cu politia pentru a doua zi consecutiva in orasul american Minneapolis, intr-o revarsare de furie in urma mortii unui barbat de culoare, care a fost provocata de un ofiter de politie, potrivit BBC preluat de mediafax.Vezi și: Guvernul a DECIS: LISTA noilor masuri…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…

