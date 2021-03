Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- Casa Alba a facut sambata apel la China sa furnizeze informatii din primele zile ale epidemiei de COVID-19, afirmand ca are “profunde ingrijorari” privind modul in care concluziile raportului Organizatiei Mondiale a Sanatatii au fost comunicate, relateaza Reuters . Consilierul pentru securitate nationala…

- Presedintele american Joe Biden a susținut, la Departamentul de Stat al SUA, primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului. In discursul susținut pe 4 februarie, Biden a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii, potrivit…

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- Uniunea Europeana a decis sa inaspreasca regulile pentru vizitatorii din afara blocului European, inclusiv celor care vin din Marea Britanie. Astfel, le va fi permisa intrarea in state UE doar daca vin din țari cu foarte puține cazuri de infectare cu Covid-19 și care nu au cazuri de infectare cu noile…

- BUCURESTI, 23 ian – Sputnik, Doina Crainic. In ultimele zile de mandat, administrația Trump și-a indeplinit angajamentul de a reduce numarul soldaților americani in Irak de la aproximativ 5.800 la 2.500 de soldați in total. Donald Trump Jr. l-a criticat pe noul președinte Joe Biden in urma…

- Statele Unite vor desfașura un mare arsenal de instrumente pentru a contracara practicile „abuzive”, „neloiale” și „ilegale” ale Beijingului, a declarat marți viitoarea secretara a Trezoreriei Janet Yellen, în timpul audierii sale în fața senatorilor americani,…

- Zilele în care puteam sa mergem la aeroport fluturând pașaportul și sa ne urcam în primul avion spre destinația preferata au ramas o amintire îndepartata. Pandemia a schimbat radical totul - și înca nu știm pâna când. Pretutindeni se introduc noi restricții,…