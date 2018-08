Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul comercial dintre Statele Unite ale Americii si China s-a limitat doar la taxe vamale, dar, uneori, exista si alte arme care pot rani grav adversarul, scrie BBC Mundo, preluat de Agerpres. SUA şi China, cele mai mari economii din lume, au ameninţat că vor continua să îşi…

- Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, ca ar utiliza devalorizarea monetara ca tactica in conflictul comercial, informeaza site-ul Axios.com si agentia de presa Bloomberg."Cursul de conversie al yuanului este determinat de piata. Exista fluctuatii…

- UE cere Chinei, Rusiei și SUA sa evite haosul unui razboi comercial. Apelul a fost facut la Beijing, unde se desfașoara summitul UE-China, in paralel cu intalnirea de grad zero de la Helsinki dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

- Surplusul comercial al Chinei cu Statele Unite din luna iunie a atins cifra record de 28,97 miliarde de dolari (24,85 miliarde de euro), iar cel total a atins 42,62 miliarde de dolari, relateaza vineri Deutsche Welle, citand Administratia Vamilor a Chinei.

- China a acuzat Statele Unite ca au inceput „cel mai mare razboi comercial din toata istoria economica”, in contextul in care vineri dimineața a intrat in vigoare legea care impune taxe vamale in valoare de 34 de miliarde de dolari pentru importuri, „China a promis să nu tragă…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si presedintele Chinei, Xi Jinping, au cazut de acord in privinta mai multor probleme discutate in timpul summit-ului de la Beijing, printre care si dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, conform presei de stat din Coreea de Nord, scrie...

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si presedintele Chinei, Xi Jinping, au cazut de acord in privinta mai multor probleme discutate in timpul summit-ului de la Beijing, printre care si dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, conform presei de stat din Coreea de Nord, scrie Reuters conform News.ro . Kim…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China ajunge la un nou nivel dupa ce presedintele american, Donald Trump, a aprobat impunerea de taxe vamale de 25 la suta produselor importate din China.