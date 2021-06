Stiri pe aceeasi tema

- SUA au cerut miercuri Israelului si palestinienilor sa ''evite provocarile'' care ar putea reaprinde conflictul, dupa ce statul evreu a autorizat un mars controversat al militantilor israelieni de extrema dreapta la Ierusalim, relateaza AFP. "Este important ca toate partile sa se abtina de…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la varsta de 70 de ani in institutii…

- Guvernul japonez a aprobat vineri vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de Moderna si AstraZeneca, specificand ca acesta din urma nu va fi utilizat imediat din cauza ingrijorarilor cu privire la riscurile rare, dar grave, de complicatii, informeaza AFP. Unda verde data de autoritati ar trebui…

- Guvernul a aprobat prelungirea cu o luna a platilor pentru minerii din Valea Jiului, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ‘In sedinta de Guvern de astazi am avut mai multe acte normative importante, am aprobat, bineinteles, prelungirea sau printr-un act normativ am pus la dispozitie sumele pentru…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, reorganizarea Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', urmand sa fie reduse mai multe functii de conducere, printre care si 4 functii de decan, a anuntat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Reorganizarea Academiei de Politie…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi proiectul de lege care prevede implementarea rețelelor 5G in Romania. Potrivit proiectului, furnizorii de comunicații vor putea utiliza in rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați in prealabil prin decizie a premierului,…

- Guvernul a aprobat instituirea cadrului legal in vederea testarii pentru COVID-19 in farmacii, a anuntat, joi, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. ‘Joi, in sedinta de guvern am aprobat instituirea cadrului legal pentru testarea in farmacii. In perioada urmatoare, chiar maine, avem discutii la Ministerul…