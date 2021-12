Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au pledat joi in cadrul unei reuniuni a ONU in favoarea elaborarii unui "cod de conduita neconstrangator" privind sistemele de arme letale autonome LAW, sau asa-zisii "roboti ucigasi", relateaza AFP. "In opinia noastra, singurul mijloc de a progresa in acest proces…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, in contextul declarațiilor șefului Departamentului pentru Situații de Urgenta, dr. Raed Arafat, care a anunțat in data de 4 octombrie, ca din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19, managerii unitaților sanitare publice cu paturi vor suspenda internarile…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) este revoltata de decizia autoritaților de a suspenda internarile și interventiile chirurgicale pentru o perioada de 30 de zile, precum si alte tratamente si investigatii medicale care nu reprezinta urgente, solicitand anularea…

- Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța nu avea autorizație de securitate la incendiu, a declarat vineri Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. El spune ca Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis spitalului inca din 2017 ca trebuie sa obțina aceasta autorizație,…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, a declarat ca Washingtonul condamna in termenii cei mai vehementi comentariile unui oficial taliban care a spus ca gruparea va reinstitui utilizarea amputarilor si executiile ca pedeapsa in Afganistan.

- „Daca opresc educația complet pentru al doilea an, s-ar putea nici anul viitor sa nu avem școala, pentru ca nimeni nu are garanția ca pandemia se termina anul viitor”, a raspuns Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, unei intrebari despre deschiderea școlilor in format fizic…

- Cseke Attila le-a cerut reprezentanților Direcțiilor de Sanatate Publica sa puna in aplicare planurile de reziliența care au fost asumate la nivelul fiecarui județ, iar directorii sa mearga in spitale pentru a raporta o imagine corecta a situației, a informat, marți, Ministerul Sanatații. Ministrul…

- Statele Unite si-au exprimat marti "ingrijorarea" in legatura cu numirea unora dintre ministrii talibani in Afganistan, dar au declarat ca sunt dispuse sa judece guvernul "dupa actiunile sale", in special cu privire la disponibilitatea de a lasa afganii sa paraseasca tara, noteaza AFP. …