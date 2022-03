Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Informații de Stat din China a publicat, luni, Raportul privind abuzurile in domeniul drepturilor omului in Statele Unite ale Americii din 2021. Documentul arata ca in 2021, situația drepturilor omului in SUA s-a deteriorat și mai mult. Manevrele politice au dus la creșterea numarului de decese…

- Ministerul de Externe le cere romanilor sa plece cat mai curand din Rusia, cu zborurile comerciale inca disponinbile Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le „recomanda insistent cetațenilor romani” sa evite calatoriile neesențiale in Rusia, iar celor care se afla temporar in aceasta țara sa ia in considerare…

- Statele Unite ar avea informatii conform carora ordinul de a invada Ucraina a fost transmis comandamentelor ruse, au afirmat duminica mai multe mass-media americane citand surse anonime din serviciile de informatii, informeaza AFP preluat de agepres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite și aliații sai vor raspandi ferm și sever la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia. Mesajul a fost transmis de președintele american, Joe Biden, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Apple a facut publice mai multe informatii despre felul in care va gestiona situatia sistemelor terte de plata, impuse deja in Olanda pentru aplicatiile matrimoniale, sisteme care sunt asteptate sa-si faca loc, treptat, si in alte tari. Cea mai importanta si mai asteptata informatie este cea legata…

- Resuscitarea ulterioara nu a fost pusa in practica inca, insa oamenii de știința se așteapta ca acest lucru sa fie posibil cand progresele medicale vor fi suficient de mari.Cercetatorii recunosc ca nu exista nicio garanție, iar procedura in sine este inca privita cu scepticism de experții medicali.Cu…

- Statele Unite acuza vineri Rusia de faptul ca a ”prepozitionat” agenti in Ucraina cu scopul de a efectua o operatiune care sa poata servi drept ”pretext al unei invazii” a fortelor Moscovei, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea sa creeze piesa cu…

- Dan Petrescu a prelungit negocierea cu Federația pana cand patronul Varga i-a acceptat toate condițiile ca sa continue la Cluj. Proprietarul CFR-ului a anunțat luni ca Petrescu ramane, insa decizia era luata de cateva zile, de cand respectase criteriile pe care i le fixase tehnicianul. FRF s-a lamurit…