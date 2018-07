Documentul stipuleaza angajamentul SUA de a sustine cele trei state pe calea integrarii europene, in asigurarea securitatii energetice si intensificarea cooperarii comerciale.



Totodata, rezolutia condamna agresiunea rusa in regiune si cere retragerea trupelor si munitiilor Federatiei Ruse, aflate ilegal pe teritoriul celor trei state. Documentul cheama aliatii din UE si ONU sa puna presiune in continuare pe Federatia Rusa pentru ca aceasta sa-si respecte angajamentele internationale.



Rezolutia face apel la Departamentul de Stat pentru dialog deplin si activ impotriva imixtiunii…