- Noul presedinte din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a depus luni juramantul, in urma scrutinului desfasurat sambata si care a consfintit revenirea la conducerea tarii a puternicului si temutului clan Rajapaksa, relateaza AFP si dpa. Ceremonia de depunere a juramantului a avut loc in fata…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Klaus Werner Iohannis iși incheie apoteotic mandatul la Palatul Cotroceni: declara raspicat și fara urma de reținere ca este in razboi cu o mare parte a romanilor, cu milioanele de oameni care au votat Partidul Social Democrat! “Suntem in razboi!”, a clamat Klaus…

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, insoțit de soția sa, medicul LIliana Ciupilan, au votat la secția amenajata in incinta liceului “Ioan Corivan”. “Mesajul meu este simplu: sa iasa cat mai multa lume la vot, sa votam interesele noastre, sa alegem un conducator care sa nu dezbine, un conducator…

- Organizația non-guvernamentala Human Rights Watch susține ca Administrația președintelui brazilian, Jair Bolsonaro, încalca drepturile fundamentale ale omului și amenința democrația din aceasta țara, potrivit unui raport al organizației, citat de France 24, scrie Mediafax. Directorul…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) anunta luni, la Strasbourg, castigatorul Premiului Vaclav Havel pentru drepturile omului pe 2019, transmite dpa.Lista scurta a acestui premiu pentru 2019, numit dupa Vaclav Havel, ultimul presedinte al Cehoslovaciei si primul presedinte…

- Marea Britanie va introduce noi legi, dupa ieșirea din UE, pentru a îngheța averile celor considerați responsabili pentru abuzuri privind drepturile omului, potrivit declarației ministrului de Externe, Dominic Raab, de duminica, scrie Reuters. SUA a votat o lege cunoscuta ca Legea Magnitsky,…

- Sanctiunile privesc interdictia de calatorie in SUA si il vizeaza pe Raul Castro, in varsta de 88 de ani, fratele lui Fidel Castro, si intreaga sa familie, in special fiica sa Mariela Castro Espin, militanta a comunitatii LGBT si pentru prevenirea SIDA. Ea s-a deplasat in SUA in 2012.In…

- In timp ce romanii fug pe capete in strainatate, iar in tara este o lipsa acuta de muncitori, angajatorii de aici au avut nevoie anul acesta de mai mult ajutor din partea strainilor decat pana acum. Aşa se face că cele 20.000 de locuri de muncă destinate special cetăţenilor…