Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și-au exprimat marți „profunda îngrijorare” dupa sentința de peste doi ani de închisoare a adversarului rus Alexeï Navalny, solicitând Rusiei sa-l elibereze „imediat și necondiționat”, potrivit AFP."În timp ce lucram cu…

- Administratia Joe Biden a transmis, luni, ca este pregatita sa colaboreze cu Rusia pentru protejarea intereselor SUA, dar a avertizat ca va contracara „actiunile agresive” ale Moscovei.Noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca Administratia Joe Biden vrea sa colaboreze…

- Administrația Biden va lua în considerare noi sancțiuni contra Coreei din Nord, dar și masuri contra Rusiei, a declarat secretarul de stat al SUA, Antony Blinken într-un interviu, potrivit Reuters. Blinken a afirmat, la NBC News, ca printre instrumentele menite sa duca la denuclearizarea…

- Politia rusa a procedat la peste 5.000 de arestari si a blocat centrul mai multor orase - inclusiv al Moscovei - in timpul unor noi manifestatii, in weekend, care au cerut eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, iar Uniunea Europeana si Statele Unite si Canada au condamnat o folosire ”disproportionata”…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, duminica, apelurile Ambasadei SUA din Moscova in favoarea protestelor din Rusia, denuntand "interferentele" Washingtonului in afacerile interne ale Rusiei, informeaza agentia Associated Press. Peste 3.500 de persoane au fost retinute, sambata, in cursul…

- Marea Britanie a cerut sambata Moscovei sa respecte angajamentele internationale in ceea ce priveste drepturile omului, in contextul in care peste 1.600 de persoane au fost arestate sambata in marja manifestatiilor organizate in intreaga Rusiei la apelul opozantului Aleksei Navalnii.