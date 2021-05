Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken indeamna luni israelienii si palestinienii ”sa protejeze civilii si mai ales copiii” si reafirma ca statul evreu are, ”in calitate de democratie”, o ”datorie speciala” in acest sens, relateaza AFP. Statele Unite vor sa practice o ”diplomatie activa”…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a indemnat luni Israelul si pe palestinieni "sa protejeze civilii si in special copiii", reafirmand totodata ca statul israelian are, "in calitate de democratie", "o datorie aparte" in aceasta privinta, informeaza AFP. "Vom continua sa ducem o…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Armata israeliana a pus in practica in noaptea de joi spre vineri o strategie care i-a luat prin surprindere pe luptatorii palestinieni, anunțand o ofensiva terestra care nu s-a concretizat insa. In schimb, avioanele și artileria au bombardat din aer și de dincolo de granița pozițiile expuse ale Hamas,…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- Deja de citeva zile nu inceteaza atacurile in masa cu rachete din Fașia Gaza asupra orașelor israeliene. Armata israeliana drept raspuns ataca ținte de pe teritoriul enclavei Palestiniene. Liderul american Joe Biden a declarat ca Israelul are dreptul sa se apere impotriva escaladarii situației din Orientul…

- Armata israeliana a raportat uciderea a doi ofițeri cheie ai Serviciilor de Informații din Hamas. Vorbim despre șeful departamentului de securitate, Hasan Kauji, și adjunctul sau, Wail Isu, șeful departamentului de contraspionaj. „Se pare ca informațiile noastre au fost mai bune”, arata armata din…

- Violențele escaladeaza in Orientul Mijlociu, dupa ce gruparile armate palestiniene au lansat sute de rachete din Fasia Gaza spre Israel. Armata israeliana a ripostat si a bombardat mai multe tinte militare ale gruparii Hamas din Gaza. Actiunile s-au soldat cu cel putin 20 de morti.