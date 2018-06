Stiri pe aceeasi tema

- China si-a intarit luni cenzura cu ocazia comemorarii a 29 de ani de la reprimarea asa-numitei "Primaveri din Beijing" si a criticat Statele Unite, care au cerut regimului comunist sa faca lumina asupra...

- Un important general nord-coreean, colaborator foarte apropiat al lui Kim Jong Un, a sosit miercuri la New York pentru o vizita extrem de rara cu scopul de a stabili agenda summitului istoric dintre liderul nord-coreean si Donald Trump, comenteaza AFP. Generalul Kim Yong Chol, sosit de la Beijing potrivit…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie. Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord. …

- China a cerut companiilor aeriene straine sa schimbe modul in care se refera la Taiwan, Hong Kong si Macao, iar Casa Alba a respins sambata aceste pretentii, pe care le-a apreciat ca "absurditati orwelliene", transmite Reuters. O declaratie a presedintiei americane dezvaluie ca autoritatea aeronautica…

- Skoda a publicat prima imagine oficiala cu viitorul Kamiq. "SUV-ul de oraș" va fi comercializat exclusiv pe piața din China, iar prezentarea oficiala va avea loc in 25 aprilie, cu ocazia Salonului Auto de la Beijing.

- Administratia pentru cutremure din China a anuntat, vineri, ca a raportat din greseala doua seisme majore, alertele fiind de fapt "scurgeri accidentale" in spatiul public ale unei simulari, relateaza Reuters.&n...

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE, preluata de Agerpres. Un număr de 120 de produse, între care…

- Ultimele schimbari survenite in echipa lui Donald Trump aduc in politica interna și externa a Statelor Unite elemente pronunțate de conservatorism și protecționism, care pun pe primul loc interesele economice și comerciale ale națiunii, in dauna politicii ”pax americana”, construita indelung și cu dificultate,…